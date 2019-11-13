النفط ينخفض مع تبدد توقعات إبرام اتفاق تجاري بين الصين وأمريكا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مصفاة نفط

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء مع انحسار توقعات إبرام اتفاق تجارة بين الصين والولايات المتحدة، مما يلقي بظلاله على آفاق الاقتصاد العالمي والطلب على الطاقة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إن البلدين يقتربان من وضع اللمسات النهائية على الاتفاق التجاري، لكنه لم يذكر أي تفاصيل بشأن موعد أو مكان توقيع الاتفاق، مما أصاب المستثمرين بخيبة أمل.

وبحلول الساعة 07:58 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 61.74 دولار للبرميل. ونزل خام غرب تكساس الوسيط 26 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 56.54 دولار للبرميل.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يتباطأ الطلب العالمي على النفط بعد عام 2025 مما يضغط أيضا على السوق.

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وكشف مسح أولي لرويترز أمس الثلاثاء أنه من المتوقع أن مخزونات الخام الأمريكية زادت في الأسبوع الماضي لثالث أسبوع على التوالي، بينما من المرجح أن مخزونات المنتجات المكررة تراجعت.

ومن المقرر أن يعلن معهد البترول الأمريكي بياناته لأحدث أسبوع الساعة 2130 بتوقيت جرينتش اليوم الأربعاء، بينما تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تقريرها الأسبوعي غدا الخميس.