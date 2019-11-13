شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسهم أوروبا بفعل اضطرابات هونج كونج وتعليقات ترامب بشأن التجارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت الأسهم الأوروبية من أعلى مستوى فى أربع سنوات اليوم الأربعاء، إذ لم تسفر كلمة كانت مرتقبة بشدة للرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن أى مؤشرات جديدة بشأن إحراز تقدم فى إبرام اتفاق تجارى مع الصين، وفى الوقت الذى تسبب فيه نشوب احتجاجات مناهضة للحكومة فى هونج كونج فى التأثير سلبا على المعنويات.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبى 0.2% بعد أن صعد إلى مستويات مرتفعة لم تُسجل منذ 2015 أمس الثلاثاء بفضل بيانات إيجابية بشأن ثقة المستثمرين الألمان وسلسلة من نتائج الأعمال الإيجابية للشركات.

Advertisements

وكانت البنوك وأسهم قطاعى السيارات والتعدين الشديدة التأثر بالتجارة من بين أكبر القطاعات الخاسرة بجانب الأسهم المرتبطة بالإعلام. ونزلت أسهم إس.إى.إس للأقمار الصناعية بعد أن خفض جيه.بى مورجان توصيته للسهم إلى محايد.