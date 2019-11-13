شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب العالمى يصعد مع كبح شكوك بشأن اتفاق تجارى بين الصين وأمريكا شهية المخاطرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صعدت أسعار الذهب العالمى اليوم الأربعاء، بعد كلمة ألقاها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحقت الآمال بشأن أي مؤشر إيجابي على إبرام اتفاق تجاري بين الصين والولايات المتحدة مما دفع المستثمرين إلى اللجوء للمعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1462.15 دولار للأوقية، وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.7 % إلى 1463.30 دولار للأوقية.

وتراجعت الأسهم الآسيوية والعقود الآجلة لوول ستريت مع تنامي القلق بشأن تعثر المحادثات التجارية ومخاوف من تصاعد الاضطراب في هونج كونج مما أثر سلبا على الأصول المرتفعة المخاطر.

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وقال ترامب في كلمة أمس الثلاثاء أمام نادي نيويورك الاقتصادى إن المفاوضين الأمريكيين والصينيين "يقتربون" من إبرام اتفاق "المرحلة واحد" التجاري لكنه لم يذكر تفاصيل جديدة بشأن المفاوضات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم 0.5 % إلى 1708.20 دولار للأوقية، وقفز المعدن إلى مستوى قياسي عند 1824.50 دولار للأوقية في الشهر الماضي وجرى تداوله بعلاوة تبلغ نحو 250 دولارا عن الذهب اليوم الأربعاء.

وارتفعت الفضة 1% إلى 16.94 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.8 % إلى 875.18 دولار للأوقية.