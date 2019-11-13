شكرا لقرائتكم خبر عن "المصرى للدراسات الاقتصادية" يعلن خارطة طريق لمنظومة التعليم الفني الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، الأربعاء المقبل، ندوة تحت عنوان "مقترح خارطة طريق رباعية الأبعاد للانطلاق بمنظومة التعليم والتدريب الفني والمهني في مصر، حيث يعرض المركز نتائج المسح الذي أعده حول الطلب المتوقع على العمالة في الصناعات التحويلية خلال السنوات الخمس المقبلة، بالإضافة إلى إجراء تحليل الفجوة من خلال تقييم الوضع الحالي لمنظومة التعليم الفني والمهني في مصر، ودراسة أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن.

ويشارك في أعمال الندوة وزراء القوى العاملة والتجارة والصناعة والتخطيط والتربية والتعليم والتعليم الفني، وجيفري آدمز سفير المملكة المتحدة بالقاهرة، بالإضافة إلى نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين، من بينهم محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وإبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وشريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية وأحمد عبد الحميد رئيس غرفة صناعة مواد البناء، ونديم إلياس رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق، وحسام فريد نائب وزير التجارة والصناعة السابق.