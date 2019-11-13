شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى: مصر تطرح أذون خزانة لأجل عام بقيمة 1.56 مليار دولار فى 18 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البنك المركزي اليوم الأربعاء، إن مصر ستطرح عطاء أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 1.56 مليار دولار في 18 نوفمبر.

وأضاف البنك أنه ستجرى تسوية العطاء في 19 نوفمبر، وسيحل أجل استحقاق الأذون في 17 نوفمبر 2020.