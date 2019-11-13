شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر نيكى يهبط وكلمة ترامب والاضطرابات فى هونج كونج تضعفان المعنويات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هبط المؤشر نيكى القياسى فى بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الأربعاء، بعدما أصاب خطاب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الذى كان محل ترقب شديد المستثمرين بخيبة أمل إذ لم يتضمن سوى تفاصيل قليلة عن تقدم محادثات التجارة مع الصين.

كما أضعفت حالة الفوضى فى هونج كونج المعنويات مع تأهب المدينة لمزيد من الاشتباكات بينما توقف عدد من وسائل النقل وأُغلقت المدارس والشركات بعد تصاعد أعمال العنف.

وانخفض نيكي 0.85 في المئة ليصل إلى 23319.87 نقطة متباطئا بعد أن سجل أعلى مستوى في 13 شهرا عند 23591 نقطة يوم الجمعة، في حين فقد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.55 في المئة مسجلا 1700.33 نقطة لينهي اتجاها صعوديا على مدى ستة أيام.

Advertisements

وأشار ترامب أمس لاحتمال استكمال اتفاق تجاري مبدئي مع الصين "قريبا" وفي نفس الوقت حذر من أنه سيرفع الرسوم الجمركية "بصورة كبيرة جدا" إذا لم تبرم الصين اتفاقا.

وقال عدد كبير من المتعاملين في السوق إن التصحيح حتمي بعد الارتفاع الحاد لنيكي في الأشهر الأخيرة، ليصعد أكثر من 17 بالمئة من أقل مستوى في سبعة أشهر الذي لامسه في أوائل أغسطس.

وبين الأسهم القيادية، نزل سهم نيسان موتور 0.5 بالمئة بعدما خفضت شركة صناعة السيارات توقعات العام كاملا لأقل مستوى في 11 عاما وأعلنت انخفاض الأرباح الفصلية 70 بالمئة. ومنذ القبض على رئيس مجلس الإدارة السابق كارلوس غصن قبل نحو عام فقدت الشركة نحو 30 بالمئة من قيمتها.

على الجانب الآخر، قفز سهم فوجي فيلم 6.3 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح فصلية قوية وتوقعت أن تحقق ربحا سنويا قياسيا.