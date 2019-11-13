شكرا لقرائتكم خبر عن غدا انتهاء مهلة شركات السياحة المنظمة للعمرة لتسجيل بياناتها بالبوابة الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تنتهى غدا الخميس المهلة الممنوحة لشركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة من الجانب المصري والسعودي لتسجيل بياناتها على بوابة العمرة الإلكترونية، وتوثيق العقود في موسم العمرة الجديد، والتى بدأت فى 13 أكتوبر الماضى واستمرت لمدة شهر.

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وأوضحت الغرفة، أن بوابة العمرة الإلكترونية المصرية التى ستنطلق خلال أيام سيتم من خلالها الحصول على تأشيرات العمرة وحضور الفعاليات والمهرجانات الثقافية والسياحية المختلفة والتي تقام على أراضى المملكة العربية السعودية

وأكدت الغرفة، أن بوابة العمرة المصرية هي المنصة الوحيدة الشرعية التي تنظم رحلات عمرة تحت رقابة وزارة السياحة والغرف السياحية.