الاقتصاد

غدا انتهاء مهلة شركات السياحة المنظمة للعمرة لتسجيل بياناتها بالبوابة الإلكترونية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن غدا انتهاء مهلة شركات السياحة المنظمة للعمرة لتسجيل بياناتها بالبوابة الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

تنتهى غدا الخميس المهلة الممنوحة لشركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة من الجانب المصري والسعودي لتسجيل بياناتها على بوابة العمرة الإلكترونية، وتوثيق العقود في موسم العمرة الجديد، والتى بدأت فى  13 أكتوبر الماضى واستمرت لمدة شهر.

 

Advertisements
وأوضحت الغرفة، أن بوابة العمرة الإلكترونية المصرية التى ستنطلق خلال أيام سيتم من خلالها الحصول على تأشيرات العمرة وحضور الفعاليات والمهرجانات الثقافية والسياحية المختلفة والتي تقام على أراضى المملكة العربية .

 

وأكدت الغرفة، أن بوابة العمرة المصرية هي المنصة الوحيدة الشرعية التي تنظم رحلات عمرة تحت رقابة وزارة السياحة والغرف السياحية.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غدا انتهاء مهلة شركات السياحة المنظمة للعمرة لتسجيل بياناتها بالبوابة الإلكترونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا