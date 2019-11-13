شكرا لقرائتكم خبر عن 30 صنف خضروات بأقل من 5 جنيهات داخل سوق العبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد أسعار الخضروات تراجعا خلال الأيام الماضية وذلك بسبب كثرة المعروض داخل الأسواق ويرصد الخليج 365 30 صنف داخل سوق العبور للجملة أسعارهم تقل عن 5 جنيهات للكيلو . طماطم 2.25 – 4 البطاطس 3 – 5.5 البصل 2.5-4.5 كوسة 4-5 فاصوليا 5 جزر 3-7 باذنجان بلدى 2 – 3 باذنجان رومى 2-3 فلفل حامى 2-4 فلفل رومى 2- 4.5 ملوخية 2- 3 خيار بلدى 3-5 سبانخ 4-5 قلقاس 4 -6 بطاطا 2-3 لفت 1.6- 1.9 Advertisements بنجر 2 – 4 قثاء 3 كرنب أحمر 5 كرنب سلاطة 5 كرنب الحبة 3 كجم 2.5 خس كابوتشى 5 خص أحمر 2 خس مر 2 خس مشرشر 2 خس الرابطة "3 كجم "5 بروكلى 5 قرنبيط الحبة "2 كجم" 3 – 4 فجل أحمر 2 كرات بشوشة 3

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