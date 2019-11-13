شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للعملة الموحدة اليورو أمام الدولار الأمريكي والأنظار على شهادة باول أمام الكونجرس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ 15 من تشرين الأول/أكتوبر أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس في واشنطون.

في تمام الساعة 05:33 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.06% إلى مستويات 1.1016 والتي تعد أعلى مستوى للزوج خلال تداولات الجلسة وذلك مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 1.1009، بينما حقق الزوج أدنى مستوي له عند 1.1007.

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هذا وتترقب الأسواق عن ألمانيا صدور القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.1% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر ومقابل الثبات عند مستويات السفر في أيلول/سبتمبر، ويأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ككل الكشف عن القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تظهر تراجع 0.2% مقابل ارتفاع 0.4% في آب/أغسطس.

على الصعيد الأخير، يترقب المستثمرين عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 0.3% مقابل الثبات عند الصفر في أيلول/سبتمبر، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 0.2% مقابل 0.1%، في حين قد توضح القراءة السنوية للمؤشر استقرار النمو عند 1.7%، كما قد تعكس القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر استقرار النمو عند 2.4%.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد انطلاق فعليات الشهادة النصف سنوية لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس الأمريكي في واشنطون، حيث من المرتقب أن يدلي بالنصف الأول من شهادته النصف سنوية حيال السياسة أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، وذلك قبل أن نشهد كشف وزارة الخزانة الأمريكية عن قراءة الموازنة الفيدرالية لشهر تشرين الأول/أكتوبر.