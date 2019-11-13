شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار الأمريكي لأول مرة في أربعة جلسات أمام الين الياباني والأنظار على شهادة باول أمام الكونجرس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس في واشنطون.

في تمام الساعة 06:07 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.08% إلى مستويات 109.10 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.01، بعد أن حققت الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 109.11، بينما حقق الأدنى له عند 108.87.

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هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي أظهرت نمو 1.1% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في أيلول/سبتمبر الماضي، دون التوقعات التي أشارت لنمو 1.2%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص الانكماش إلى 0.4% مقابل 1.1% في أيلول/سبتمبر، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى 0.3%.

على الصعيد الأخير، يترقب المستثمرين عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 0.3% مقابل الثبات عند الصفر في أيلول/سبتمبر، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 0.2% مقابل 0.1%، في حين قد توضح القراءة السنوية للمؤشر استقرار النمو عند 1.7%، كما قد تعكس القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر استقرار النمو عند 2.4%.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد انطلاق فعليات الشهادة النصف سنوية لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس الأمريكي في واشنطون، حيث من المرتقب أن يدلي بالنصف الأول من شهادته النصف سنوية حيال السياسة أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، وذلك قبل أن نشهد كشف وزارة الخزانة الأمريكية عن قراءة الموازنة الفيدرالية لشهر تشرين الأول/أكتوبر.