شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع العملة الرقمية الربيل بنحو الواحد بالمائة لأول مرة في أربعة جلسات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الربيل بقرابة الواحد بالمائة أو قرابة 0.003$ اليوم الأربعاء لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ 23 من تشرين الأول/أكتوبر، حينما اختبرت الأدنى لها منذ الخامس من الشهر ذاته لتقلص جزء من الخسائر التي تكبدتها في مطلع هذا الأسبوع مستكملة مسيرات الأسبوعين الماضيين في تكبد الخسائر بعد أن أنهت مؤخراً أطول مسيرات مكاسب أسبوعية لها منذ نيسان/أبريل من عام 2018.

وفي تمام الساعة 05:59 بتوقيت جرينتش ارتفعت العملة الرقمية المشفرة "إكس-إر-بي" 0.90% إلى مستويات 0.27476$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.27231$ بعد أن حققت أعلى مستوى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 0.27547$، بينما حققت الأدنى لها عند 0.26999$، وتبلغ بذلك القيمة السوقية للربيل ثالث أكبر العملة الرقمية من حيث القيمة السوقية بعد كل من البتكوين والايثريوم نحو 11.94$ مليار.

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هذا ولا تزال تتكبد الربيل خسائر أسبوعية بأكثر من 1% مستكملة مسيرات الأسبوعين الماضين في الخسائر، كما تعكس خسائر شهرية بقرابة من 7% وسط استأنفها لمسيرات الخسائر الشهرية التي توقفت الشهر الماضي لأول مرة في خمسة أشهر ضمن عمليات تصحيحية لخسائرها الموسعة الأخيرة، ونود الإشارة لكونها محت مؤخراً مكاسب مطلع هذا العام بعد أن فقدت مؤخراً قرب نصف قيمتها السوقية.

وتحديداً بعد أن حققت الأعلى لها منذ 19 من تشرين الثاني/نوفمبر عند 0.5050$ في 22 من حزيران/يونيو، وذلك قبل أن تدخل في عمليات تصحيحية عقب اختبارها في 23 من أيلول/سبتمبر الأدنى لها منذ الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2018، بخلاف ذلك، فقد تابعنا في نهاية الأسبوع الماضية تحذيرات وكالة التحقيقات الفيدرالية الأمريكية حيال العملات الرقمية والتي يتم استغلالها في أنشطة غير قانونية كتمويل الإرهاب وغسيل الأموال.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا في نهاية الأسبوع الماضي فعليات المؤتمر السنوي سول في سنغافورا والذي انطلاق عقب ساعات من إتمام إكس-سبرينج الذراع الاستثماري لشركة ربيل استثماراً استراتيجياً في منصة شبكات فلاري، بخلاف ذلك، لا تزال القضايا التي تلاحق شركة ربيل حيال إذا ما كان "إكس-أر-بي" أمان ويخضع للمعاير التي وضعتها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) من عدمه تلقي بظلالها على ربيل.