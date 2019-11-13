شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي متغاضية عن الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد توالي ارتدادها من الأعلى لها منذ 24 من أيلول/سبتمبر الماضي متغاضية عن الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للطاقة عالمياً ومع تسعير الأسواق للتطورات التجارية.

وفي تمام الساعة 05:21 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم كانون الأول/ديسمبر 0.25% لتتداول عند 56.65$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 56.79$ للبرميل، كما تراجعت عقود خام "برنت" تسليم كانون الثاني/يناير 0.02% لتتداول عند 61.84$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 61.85$ للبرميل، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى 98.32 مقارنة بالافتتاحية عند 98.33.

هذا ويترقب المستثمرين عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 0.3% مقابل الثبات عند الصفر في أيلول/سبتمبر، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 0.2% مقابل 0.1%، في حين قد توضح القراءة السنوية للمؤشر استقرار النمو عند 1.7%، كما قد تعكس القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر استقرار النمو عند 2.4%.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد انطلاق فعليات الشهادة النصف سنوية لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس الأمريكي، حيث من المرتقب أن يدلي بالنصف الأول من شهادته النصف سنوية حيال السياسة النقدية أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، وذلك قبل أن نشهد كشف وزارة الخزانة الأمريكية عن قراءة الموازنة الفيدرالية لشهر تشرين الأول/أكتوبر.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام النادي الاقتصادي في نيويورك عن كون بكين مارست الغش في الاتفاقات التجارية مع واشنطون وأنها تطورت في اقتصادها وأنشتتها على حساب العمال الأمريكيين مع إلقائه باللون على الرؤساء الأمريكيين السابقين الذي لم ينتبهوا لذلك الأمر ولم يضعوا حداً له، بينما نوه لكون يتوقع إبرام المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي مع الصين قريباً دون أن يحدد موعد.

ونود الإشارة، لكون الرئيس الأمريكي دونالد أعرب السبت الماضي عن كون المحادثات التجارية مع الصين تمضي "بشكل جيد للغاية" وأن بكين تريد إبرام صفقة تجارية "أكثر بكثير مني"، وجاءت تلك التصريحات لتعد أكثر تفاؤلاً عن تصريحاته الأخيرة، حينما نفى من البيت الأبيض الجمعة الماضي الاتفاق على إلغاء الرسوم الجمركية القائمة، موضحاً أن واشنطون لن توافق على التراجع الكامل عن فرض تعريفات على البضائع الصينية.

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على الصعيد الأخر، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع أعرب رئيس منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك ووزير النفط الإماراتي سهيل المزروعي أنه ليس لديه قلق حيال نمو الطلب العالم على النفط، موضحاً أن على الرغم من نمو الطلب على الطاقة الخضراء مؤخراً وأن نمو الطلب عليها سيكون أسرع عليها من المستقبل من نمو الطلب على النفط الخام والغاز الطبيعي، إلا أن الطلب على النفط والغاز سينمو هو الأخر.

ويذكر رئيس منظمة أوبك ووزير النفط الإماراتي المزروعي نوه الأسبوع الماضي أن لا يزال من المبكر الحديث عن توسع أوبك في خفض الإنتاج مع تأكيده على ارتفاع امتثال الدول المشاركة في اتفاق خفض الإنتاج النفط بواقع 1.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية آذار/مارس، بينما نوه آنذاك وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك لكون ارتفاع أسعار النفط أعلى 60$ للبرميل يشير لاستقرار أسواق النفط.

وجاء ذلك عقب ساعات من أعرب الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو الأسبوع الماضي عن كون أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة يعملون على تعزيز الامتثال لاتفاق خفض الإنتاج، مضيفاً أن هناك حالة من التفاؤل حيال كون أسواق النفط على المسار الصحيح للاقتراب من الاستقرار، مضيفاً أن أرقام التي نراها تشير لكون عام 2020 قد يشهد تصاعد في أسعار النفط.

وفي نفس السياق، نوه الأمين العام لأوبك باركيندو آنذاك لكون التوسع في خفض الإنتاج النفطي من قبل أوبك وحلفائها لا يزال قيد المناقشة، وجاء ذلك في أعقاب أعرب وزير النفط الإيراني بيجن زنجنه أيضا الأسبوع الماضي عن توقعاته بأن يتم الاتفاق على التوسع في خفض المعروض النفطي خلال اجتماع أوبك وحلفائها في كانون الأول/ديسمبر القادم، وذلك بهدف توازن الأسواق.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أيضا الأسبوع الماضي الكشف عن التقرير الشهري لمنظمة أوبك والذي أفاد برفع المنظمة لتوقعاتها حيال نمو المعروض النفطي من قبل الدول غير الأعضاء في أوبك، موضحة وأنها ترى تراجع الإنتاج بحلول عام 2024 إلى 32.9 مليون برميل يومياً من مستويات العام الجاري 2019 عند 35 مليون برميل يومياً، وذلك من جراء نمو العرض النفطي من قبل الدول غير الأعضاء في المنظمة.

كما أفادت المنظمة من خلال تقريرها آنذاك بأنه من المتوقع أن يتراجع الطلب على النفط بعد عام 2020 من قبل دول منظمة التعاون الاقتصادي (OECD)، بينما تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط بحلول عام 2023 إلى 103.9 مليون برميل يومياً وترى أنه من المرجح أن يرتفع الطلب بواقع 12 مليون برميل يومياً إلى 110.6 مليون برميل يومياً بحلول عام 2040، ويعد ذلك أقل من التوقعات السابقة عند 111.7 مليون برميل يومياً.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة الماضية، فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 7 منصة إلى إجمالي 684 منصة خلال الأسبوع المنقضي في السابع من هذا الشهر، موضحة ثالث تراجع أسبوعي لها على التوالي، ويذكر أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكي أعلنت مؤخراً عن توقعاتها بارتفاع متوسط الإنتاج الأمريكي من النفط خلال 2019 إلى 12.3 مليون برميل يومياً.