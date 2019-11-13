شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة في مجملها سلبية والأنظار على حديث شهادة باول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثالث جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها سلبية مع تباين مؤشرات الأسهم الصينية وتراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء في ظلال عدم اليقين حيال توصل الولايات المتحدة والصين لصفقة تجارية أولية لحلحلة الخلافات التجارية القائمة بين الطرفين.

هذا وقد تابعنا بالأمس أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حديثه أمام النادي الاقتصادي في نيويورك عن كون بكين مارست الغش في الاتفاقات التجارية مع واشنطون وأنها تطورت في اقتصادها أنشتتها على حساب العمال الأمريكيين مع إلقائه باللون على الرؤساء الأمريكيين السابقين الذي لم ينتبهوا لذلك الأمر ولم يضعوا حداً له، بينما نوه لكون يتوقع إبرام المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي مع الصين قريباً دون أن يحدد موعد.

وفي سياق أخر، فقد جدد الرئيس الأمريكي ترامب بالأمس انتقاده لبنك الاحتياطي الفيدرالي مع أفادته بأنه يخفض الفائدة على الأموال الفيدرالية بوتيرة بطيئة للغاية تضر بالاقتصاد الأمريكي، وجاء ذلك قبل أن نشهد في وقت لاحق اليوم انطلاق فعليات الشهادة النصف سنوية لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس الأمريكي في واشنطون، حيث من المرتقب أن يدلي اليوم بشهادته أمام لجنة الخدمات المالية لمجلس النواب.

ونود الإشارة لكون الرئيس الأمريكي دونالد أعرب السبت الماضي عن كون المحادثات التجارية مع الصين تمضي "بشكل جيد للغاية" وأن بكين تريد إبرام صفقة تجارية "أكثر بكثير مني"، وجاءت تلك التصريحات لتعد أكثر تفاؤلاً عن تصريحاته الأخيرة، حينما نفى من البيت الأبيض الجمعة الماضي الاتفاق على إلغاء الرسوم الجمركية القائمة، موضحاً أن واشنطون لن توافق على التراجع الكامل عن فرض تعريفات على البضائع الصينية.

ويذكر أن المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية قاو فنج نوه الخميس الماضي لكون بكين وواشنطون اتفقا على إلغاء بعض التعريفات الجمركية القائمة على سلع بعضهم البعض في وقت واحد، موضحاً أن كلا الطرفين أقرب إلى "المرحلة الأولى من الاتفاقية التجارية بعد مفاوضات بناءة خلال الأسبوعين الماضيين. وذلك وفقاً لما أفادت به وسائل الإعلام الرسمية الصينية آنذاك.

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وتلي ذلك تأكيد مسئول أمريكي أيضا بأن كل من الولايات المتحدة والصين اتفقا على إلغاء الرسوم الجمركية، مضيفاً آنذاك أن الخطة المرتقب تنفيذها تواجه معارضة داخلية شرسة في البيت الأبيض، وذلك وفقاً لتقرير وكالة رويترز الإخبارية، وجاء ذلك عقب ساعات من التقرير التي تطرقت الأسبوع الماضي إلى تأجيل توقيع الاتفاق التجاري الأولي بين الولايات المتحدة والصين إلى الشهر المقبل.

ونود الإشارة لكون بعض التقرير تطرقت مؤخراً لكون الاجتماع المرقب بين الرئيس الأمريكي ونظيره الرئيس الصيني للتوقيع على اتفاق تجاري مؤقت، قد يتم تأجيله إلى كانون الأول/ديسمبر وسط مناقشة الولايات المتحدة والصين لبنود الاتفاق والمكان الذي سيجمع الرئيسان، مع العلم، أن من بين الاقتراحات المختلفة الأخيرة اجتماعهم لتوقيع الاتفاق بعد اجتماع منظمة حلف شمال الأطلس المقرر عقده مع مطلع الشهر القادم.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تراجعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.48% ليخسر 8.25 نقطة ويصل إلى المستوى 1,701.42، وتراجع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.85% ليخسر هو الأخر 200.91 نقطة ويصل إلى المستوى 23,319.10.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت تباين في الأداء خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.01% ليربح 0.35 نقطة ويصل إلى المستوى 3,904.04، بينما تراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.15% ليخسر 4.27 نقطة ويصل إلى المستوى 2,910.55.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد تراجعاً بنسبة 1.76% ليخسر 477.47 نقطة ويصل إلى المستوى 26,587.81، كما انخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 1.00% ليخسر هو الأخر 21.40 نقطة ويصل إلى المستوى 2,119.52.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 0.83% ليخسر 90.88 نقطة ويصل إلى المستوى 10,835.43، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا تراجعاً بنسبة 0.59% ليخسر هو الأخير 40.17 نقطة ويصل إلى المستوى 6,712.80.