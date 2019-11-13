شكرا لقرائتكم خبر عن الوزراء السعودي يقرر بحث إنشاء مجمع بتروكيماويات مع جنوب إفريقيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس الوزراء السعودي تفويض وزير الطاقة بالتباحث مع الجانب الجنوب إفريقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الحكومة السعودية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا لدراسة فرص الاستثمار في إنشاء مجمع متكامل للتكرير وصناعات البتروكيميائيات بجنوب إفريقيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

وقرر المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل، الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة والحكومة الموريتانية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وبعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وتوصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للرياضة.