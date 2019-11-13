شكرا لقرائتكم خبر عن "سكني" يُسلم أراضي مجانية لـ 4.44 الف مواطن سعودي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية عن تسليم أكبر دفعة من الأراضي المجانية خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث تم تسليم نحو 20.907 قطعة أرض توزعت في مختلف مناطق المملكة، تمهيداً لبدء بنائها من قبل المستفيدين.

وأوضح بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن مما ساهم في تحقيق هذا الرقم سهولة الإجراءات من خلال بوابة سكني الإلكترونية، حيث يتم تنفيذ كافة الإجراءات المتعلقة بتسليم الأراضي المجانية إلكترونياً، بدءاً من التقديم حتى توقيع العقد.

وأوضح "سكني" في بيان صحافي، أن التسليم شمل 4443 أرضا للمواطنين المستحقين في منطقة الرياض، إضافة إلى 2797 أرضا في منطقة مكة المكرمة، و2058 مواطنا تم تسليمه في منطقة المدينة المنورة، و542 أرضا في منطقة الباحة.

ويضاف ذلك إلى 420 أرضا في منطقة الجوف، و809 مواطنين تم تسليمهم في منطقة الحدود الشمالية، وفي منطقة القصيم تم تسليم 2140 أرضاً، كذلك تسلم 2205 مواطنين في المنطقة الشرقية أراضي مجانية، و77 مواطنًا في تبوك، و1258 مواطناً في منطقة جازان.

وسلم البرنامج 1192 أرضاً سكنية في منطقة حائل، أما منطقة عسير فبلغ مجموع الأراضي السكنية المجانية التي تم تسليمها للمواطنين 1665 قطعة أرض، و1301 أرض في منطقة نجران.

ولفت البرنامج إلى أن هذه الخطوة تأتي امتداداً لما سبقها من تسليم للمواطنين المستفيدين من الدعم السكني في مختلف مناطق المملكة.

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وأكد أن إجراءات تسليم الأراضي المجانية مستمرة في فروع وزارة الإسكان في مختلف المحافظات بمساحات تتراوح ما بين 450 م2 إلى 527م2 للقطعة الواحدة، وذلك بعد استكمال المستفيدين لإجراءات الحجز واختيار المخطط المناسب لهم.

وبين "سكني" أن الأراضي المجانية التي يتم تسليمها للمستفيدين تعتبر أحد الخيارات السكنية التي يتيحها البرنامج، إذ يقدم أيضاً فرص تملك "فيلا" ضمن مشاريع الوزارة، أو شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء ضمن المشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، أو الحصول على قرض عقاري مدعوم الأرباح بنسبة 100% لمن يمتلكون أراضي وذلك لبناء منازلهم.

وكانت البوابة الإلكترونية لبرنامج "سكني" قد أتاحت في وقت سابق خاصية اختيار المخطط السكني المناسب من قبل المستفيدين من الأراضي المجانية وفق رغباتهم واحتياجاتهم، وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تساعد في التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير المزيد من الخدمات الإلكترونية لهم.

يذكر أن المرحلة الثالثة من برنامج "سكني 2019" تشمل 200 ألف خيار سكني وتمويلي، منها 50 ألف قطعة أرض مجانية و50 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى 100 ألف قرض مدعوم لمستفيدي صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

وذلك في إطار ما وفرته الوزارة ضمن برنامج "سكني" لتخصيص 75 ألف أرض مجانية خلال عام 2018.

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت مطلع العام 2017 إطلاق برنامج "سكني" وتم خلال المرحلة الأولى تخصيص 282 ألف خيار سكني وتمويلي.