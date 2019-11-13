شكرا لقرائتكم خبر عن "بتروجلف" الكويتية: 4.3 مليون دولار نظير تأجير شركة تابعة حفاراً أرضياً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة الخليجية للاستثمار البترولي (بتروجلف) عن قيام إحدى شركاتها التابعة والمملوكة لها بالكامل، بتأجير حفار أرضي لمدة 3 سنوات، بقيمة صافية للعقد تبلغ 4.32 مليون دولار.

وقالت الشركة في بيان للبورصة الكويتية، إن مدة التأجير قابلة للتمديد بدءاً من الربع الثاني لعام 2020، مشيرة إلى أن المعلومة السابقة لا يمكن توقع أثرها على المركز المالي للشركة إلا بعد البدء بالعمل.

يشار إلى أن "بتروجلف" نجحت في تقليص خسائرها بنسبة 69.3% في الربع الثالث من العام الجاري، لتصل إلى 404 ألف دينار مقابل خسائر بلغت 1.3 مليون دينار في الربع المقابل من 2018.