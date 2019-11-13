شكرا لقرائتكم خبر عن "نور للاستثمار" تناقش الاندماج مع شركة تابعة.. الإثنين القادم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجتمع مجلس إدارة شركة نور للاستثمار المالي المدرجة بسوق الكويت المالي يوم الاثنين 18 نوفمبر2019، وذلك لمناقشة مُقترح الاندماج مع إحدى الشركات التابعة للمجموعة (غير مُدرجة بالبورصة).

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، أن مجلس إدارة الشركة سوف يجتمع في تمام الساعة 1:30 بعد ظهر اليوم المذكور أعلاه.

وبلغت أرباح الشركة 5.83 مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري؛ مقابل أرباح بقيمة 8.56 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2018، بانخفاض نسبته 31.9 %.