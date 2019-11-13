شكرا لقرائتكم خبر عن الخسائر الفصلية لـ"التخصيص القابضة" تقفز 179% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة التخصيص القابضة، عن ارتفاع في الخسائر بنسبة 179.41% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لسوق الكويت المالي، بأنها حققت صافي خسائر- خاص بمساهمي الشركة الأم- بلغ 1.213 مليون دينار مقابل خسائر بلغت 431.99 ألف دينار في الربع المقابل من 2018.

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وعلى النحو ذاته، تراجعت خسائر الشركة إلى 195.4 ألف دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 3.04 مليون دينار في الفترة المقابل من 2018، بنسبة تراجع بلغت 93.6%.

وأرجعت الشركة سبب تسجيل الخسائر إلى خسارة غير محققة من التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر، على جانب حصة الشركة من نتائج شركات زميلة.

يشار إلى أن صافي الخسارة التشغيلية للشركة بلغت في التسعة أشهر المنتهية بـ30 سبتمبر الماضي 142.13 ألف دينار، مقابل 2.98 مليون دينار بنفس الفترة من 2018، بتراجع 95.24 %.