شكرا لقرائتكم خبر عن الخليجية للإستثمار البترولي (GPI) يحقق مكاسب جيدة -تحليل صباحي- 13-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق السهم مكاسب كبيرة خلال جلسة امس الثلاثاء حيث أغلق عند مستوى 18٫40 فلس، ليعوض بذلك خسائره التي حققها خلال الاسبوعين الماضيين، وبالتزامن مع انطلاق اشارة شراء على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ارتفاعا لمستويات قد تصل الى 20 فلس كمستوى اول ثم 23 فلس، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 17 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 18 وبين مستوى المقاومة هو 19.5 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد