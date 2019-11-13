شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الإتصالات الكويتية (VIVA) يتداول في نطاق ضيق -تحليل صباحي- 13-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يشهد السهم حاليا تداولا في نطاق ضيق للغاية ما بين مستوى 710 ومستوى 725 فلس، وبالتزامن مع ظهور اشارة شراء على مؤشر استوكاستيك، وسوف يتحدد اتجاه السهم القادم باختراقه احد المستويين المذكورين، لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الايام القادمة.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 703.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 724.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط