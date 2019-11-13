شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اللايتكوين يضغط على دعم النموذج السلبي – تحليل - 13-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر اللايتكوين محاولات لكسر دعم نموذج الوتد الصاعد الذي يظهر بالرسم البياني أعلاه ليتحرك دونه الآن، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، بانتظار استئناف الانخفاض الذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 52.00، مع التذكير بأن استمرار الانخفاض المتوقع يشترط الثبات دون مستوى 70.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 55.00 والمقاومة 65.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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