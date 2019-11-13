شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البتكوين مستقر دون المقاومة – تحليل - 13-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر البتكوين اختباراً لمستوى المقاومة الأولية 8880.00 وحافظ على ثباته دونها، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً خلال الجلسات القادمة، والذي يستهدف اختبار مستوى 8510.00 كمحطة تالية، مع الإشارة إلى أن كسر هذا المستوى سيدفع السعر إلى 8045.00 كهدف رئيسي تالي.
بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 8880.00 سيقود السعر لتحقيق مكاسب لحظية تستهدف زيارة مستوى 9255.00 قبل أي محاولة سلبية جديدة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 8300.00 والمقاومة 9000.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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