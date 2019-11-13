شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يختبر المتوسط المتحرك – تحليل - 13-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار مقابل الفرنك بالانخفاض ليبدأ اختبار المتوسط المتحرك 50، معززاً فرص استمرار الميل الهابط لزيارة دعم النطاق الجانبي الذي يتواجد عند 0.9836.

لذلك، سيكون الاتجاه الهابط مرجحاً لهذا اليوم بدعم من سلبية مؤشر ستوكاستيك، مع الانتباه إلى أن اختراق 0.9990 سيوقف الانخفاض المتوقع ويدفع السعر لتحقيق مكاسب تصل إلى 1.0070.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9840 والمقاومة 0.9970

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط