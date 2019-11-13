شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي مستقر – تحليل - 13-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي عند المتوسط المتحرك 50، وطالما أن السعر دون مستوى 0.6895، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة لهذا اليوم، حيث إن اختراق هذا المستوى سيدفع السعر لتحقيق مكاسب لحظية تصل إلى 0.7015، بينما تتواجد أهداف الموجة الهابطة المقترحة عند 0.6825 ثم 0.6755.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6780 والمقاومة 0.6880
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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