سعر عقود خام برنت يستأنف الانخفاض – تحليل - 13-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات سعر عقود خام برنت هبوطاً بعد اختبار مستوى 62.50 يوم أمس، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً خلال الجلسات القادمة، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يتواجد عند 59.60.
نشير إلى أن كسر 60.50 مطلوب لتأكيد استمرار الانخفاض المتوقع، بينما يشترط استمراره ثبات الإغلاق اليومي دون مستوى 62.50.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 59.60 والمقاومة 62.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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