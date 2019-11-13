شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحافظ على ثباته السلبي – تحليل - 13-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر النفط على ثباته دون مستوى 57.40 بعد اختباره مجدداً يوم أمس، ويبدأ بالضغط على المتوسط المتحرك 50 الآن، بانتظار تجاوز هذا الحاجز لتأكيد استمرار الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستويات 56.00 ثم 54.60 بشكل رئيسي.

وبالتالي، نحن بانتظار مزيد من الانخفاض اليوم، مع الانتباه إلى أن استمرار الموجة الهابطة المقترحة يشترط الثبات دون مستوى 57.40.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 55.00 والمقاومة 57.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط