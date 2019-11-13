شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تختبر المقاومة – تحليل - 13-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم سعر الفضة تداولات إيجابية هادئة الآن ليقترب من اختبار المقاومة التي تشكّلت عند مستوى 16.96 بعد كسره مسبقاً، بينما يشكّل المتوسط المتحرك 50 ضغط سلبي ليحمي المقاومة المذكورة، مما يدعم فرص الارتداد هبوطاً لاستنئاف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 16.33 كمحطة تالية.

وبالتالي، نحن بانتظار تداولات سلبية اليوم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 16.96 سيدفع السعر لتحقيق مزيد من المكاسب اللحظية واختبار مناطق 17.60 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 16.60 والمقاومة 17.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط