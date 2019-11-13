الاقتصاد

الفضة تختبر المقاومة – تحليل - 13-11-2019

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تختبر المقاومة – تحليل - 13-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم سعر الفضة تداولات إيجابية هادئة الآن ليقترب من اختبار المقاومة التي تشكّلت عند مستوى 16.96 بعد كسره مسبقاً، بينما يشكّل المتوسط المتحرك 50 ضغط سلبي ليحمي المقاومة المذكورة، مما يدعم فرص الارتداد هبوطاً لاستنئاف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 16.33 كمحطة تالية.

 

وبالتالي، نحن بانتظار تداولات سلبية اليوم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 16.96 سيدفع السعر لتحقيق مزيد من المكاسب اللحظية واختبار مناطق 17.60 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

Advertisements

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 16.60 والمقاومة 17.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الفضة تختبر المقاومة – تحليل - 13-11-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا