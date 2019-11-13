شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحاول التعافي – تحليل - 13-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يتمكّن سعر الذهب من كسر مستوى 1447.00، ليرتد صعوداً في طريقه لاختبار محتمل لمستوى 1489.00، مما يجعلنا نرجّح أن نشهد مزيد من الارتفاع اليوم، مع الإشارة إلى أننا سنكون بانتظار ارتداد هابط من المناطق المستهدفة لاستئناف الاتجاه التصحيحي الهابط من جديد.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر 1447.00 سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر للانخفاض نحو مستوى 1413.10 بشكل مباشر.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1447.00 والمقاومة 1480.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد