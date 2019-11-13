شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحاول التعافي – تحليل - 13-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يتمكّن سعر الذهب من كسر مستوى 1447.00، ليرتد صعوداً في طريقه لاختبار محتمل لمستوى 1489.00، مما يجعلنا نرجّح أن نشهد مزيد من الارتفاع اليوم، مع الإشارة إلى أننا سنكون بانتظار ارتداد هابط من المناطق المستهدفة لاستئناف الاتجاه التصحيحي الهابط من جديد.
بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر 1447.00 سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر للانخفاض نحو مستوى 1413.10 بشكل مباشر.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1447.00 والمقاومة 1480.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر الذهب يحاول التعافي – تحليل - 13-11-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.