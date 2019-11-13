شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يبدأ بإيجابية – تحليل - 13-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولات اليوم بميل صاعد ليخترق مستوى 1.3240 ويحاول الثبات فوقه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد، تعززه الإشارة الإيجابية التي يقدمها مؤشر ستوكاستيك الآن، إلى جانب المتوسط المتحرك 50 الذي يحمل السعر من الأسفل، بانتظار زيارة مستويات 1.3295 ثم 1.3380 كمحطات رئيسية تالية.

الثبات فوق 1.3155 مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع، حيث إن كسره سيضع السعر تحت الضغط السلبي من جديد.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3180 والمقاومة 1.3320

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد