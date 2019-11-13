شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يبدأ بإيجابية – تحليل - 13-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولات اليوم بميل صاعد ليخترق مستوى 1.3240 ويحاول الثبات فوقه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد، تعززه الإشارة الإيجابية التي يقدمها مؤشر ستوكاستيك الآن، إلى جانب المتوسط المتحرك 50 الذي يحمل السعر من الأسفل، بانتظار زيارة مستويات 1.3295 ثم 1.3380 كمحطات رئيسية تالية.
الثبات فوق 1.3155 مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع، حيث إن كسره سيضع السعر تحت الضغط السلبي من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3180 والمقاومة 1.3320
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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