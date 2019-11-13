الدولار مقابل الين يحصل على العزم الإيجابي – تحليل - 13-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود زوج الدولار مقابل الين للتذبذب عند المتوسط المتحرك 50 بعد اختبار مستوى 109.33 يوم أمس، يرافقه وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الميل الصاعد لاختراق المستوى المذكور وتأكيد امتداد الموجة الصاعدة على المدى اللحظي والقصير، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 110.50.
وبالتالي، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد بشرط الثبات فوق 108.40، معتمدين على انتظام التداولات داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالرسم البياني أعلاه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 108.40 والمقاومة 110.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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