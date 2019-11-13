شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة الكيماوية : 100% ارتفاعًا فى صادرات النقل والهندسة والنصر للكاوتشوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف وليد محمد الرشيد ، نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، عن ارتفاع صادرات شركتى النقل والهندسة والنصر للكاوتشوك ناروبين بنسبة 100% ، العام المالى 2018-2919، مقارنة بالعام المالى 2017-2018.

أضاف الرشيد لـ" الخليج 365" ، أن صادرات شركة النقل والهندسة بلغت خلال العام المالى الماضى نحو 4.744 مليون جنيه ، مقارنة بصادرات بلغت 1.780 مليون جنيه العام المالى 2017-2018، مشيرا الى أن صادرات شركة ناروبين بلغت 846 ألف جنيه ،مقارنة بصادرات بلغت نحو مليون جنيه .

Advertisements

وتعمل الشركتان فى تصنيع اطارات السيارات ،وبعض المركبات وسيور المواتير .