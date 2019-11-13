شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شعبة الأحذية : وضعنا خطة تهدف الى خفض الأسعار 20% والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد شعب "الاحذية والمنتجات الجلدية " ، و"الأدوات المنزلية والاجهزة الكهربائية" ، و"المستوردين " ، والمحاجر والرخام " اجتماعا مشتركا اليوم الاربعاء لمناقشة عدد من القضايا والملفات تمهيدا لرفع التوصيات لمجلس ادارة الغرفة لعرضها على الحكومة بغرض الاستفادة منها لخفض الأسعار .
وقال شريف يحيي، رئيس شعبة الأحذية والمنتجات الجلدية أن الاجتماع سيتضمن مناقشة عدد من الملفات الخاصة بتهيئة الأوضاع المستثمرين والعاملين بالقطاعات المختلفة وكيفية تحقيق الاستفادة القصوى بما يخدم مصلحة المواطن .
وأضاف يحيي ، أن هناك مقترحات سوف يتم مناقشتها من كل شعبة بغرض وضع اليات جيدة تهدف الى خفض الأسعار بالأخص المنتجات الأحذية والجلود بنسبة تصل الى 20 % مع نهاية العام .
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