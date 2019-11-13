شكرا لقرائتكم خبر عن شركة المدار للتمويل و الاستثمار (MADAR) يواصل جني الارباح -تحليل صباحي- 13-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم عمليات جني الارباح كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث أغلق امس الثلاثاء عند مستوى 129 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، كما اطلق مؤشر استوكاستيك اشارة بيع، مما يمهد الطريق امام السهم لمزيد من التراجعات لمستويات قد تصل الى 125 فلس ثم 108 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 137 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 124 فلس وبين مستوى المقاومة هو 133.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط