شكرا لقرائتكم خبر عن شركة رمال الكويت العقارية (REMAL) تحت الضغوط -تحليل صباحي- 13-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم يعاني من الضغوط البيعية في الاجل القصير، حيث أغلق عند مستوى 24٫40 فلس، مقتربا من مستوى الدعم الحالي عند 23 فلس، وبالتزامن مع انطلاق اشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك نتوقع استمرار الانخفاض لمستويات قد تصل الى 23 فلس كمستوى اول ثم 20 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 27 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 24.1 فلس وبين مستوى المقاومة هو 24.7 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط