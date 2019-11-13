شكرا لقرائتكم خبر عن شركة عقارات الكويت (KRE) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 13-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الثلاثاء منخفضا عند مستوى 97 فلس، وذلك بعدما لامس مستوى مقاومته الحالي عند 100 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية، نلاحظ انطلاق اشارة بيع، لذلك نتوقع استمرار عمليات جني الارباح خلال الأيام والأسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 102 فلس.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 95.9 فلس وبين مستوى المقاومة هو 98.1 فلس
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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