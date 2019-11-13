شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مبرد للنقل (MUBARRAD) يحقق خسائر كبيرة -تحليل صباحي- 13-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم خسائر كبيرة خلال جلسة امس الثلاثاء حيث انخفض ليغلق عند مستوى 58٫90 فلس، في ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، مما يعد اشارة سلبية، كما تراجع السهم مخترقا القناة الصاعدة قصيرة الأجل، لذلك نتوقع استمرار عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 57٫50 فلس كمستوى اول ثم 54٫50 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 61 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 58 فلس وبين مستوى المقاومة هو 59٫50 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط