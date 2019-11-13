شكرا لقرائتكم خبر عن شركة هيومن سوفت القابضة (HUMANSOFT) الأنظار تتجه لأسفل -تحليل صباحي- 13-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث أغلق عند مستوى 3077 نقطة، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، لينزلق بذلك اسفل خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل، وهو ما يمهد الطريق امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 3000 فلس كمستوى اول ثم 2900 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 3140 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 3,028 فلس وبين مستوى المقاومة هو 3,124.7 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط