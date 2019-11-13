شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة المستثمرون القابضة (INVESTORS) يتجاوز القناة الهابطة -تحليل صباحي- 13-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع بقوة خلال جلسة امس الثلاثاء كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث أغلق عند مستوى 8 فلس، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، لينجح بذلك السهم في تجاوز القناة الهابطة متوسطة الأجل، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 8٫40 فلس كمستوى اول ثم 8٫40 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 7٫40 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 7.6 وبين مستوى المقاومة هو 8.5 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد