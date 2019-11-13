شكرا لقرائتكم خبر عن Ooredoo (ORDS) يخسر مكاسب الاثنين -تحليل صباحي- 13-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الاثنين، حيث أغلق عند مستوى 7٫31 ريال امس الثلاثاء، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر استوكاستيك نلاحظ ظهور اشارات سلبية، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستويات قد تصل الى 7٫10 ريال كمستوى اول، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 7٫50 ريال.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 7.25 ريال وبين مستوى المقاومة هو 7.36 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط