شكرا لقرائتكم خبر عن شركة صناعات قطر (IQCD) يسجل ادنى مستوى في ثلاثة اشهر -تحليل صباحي- 13-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم انخفاضا خلال جلسة الثلاثاء امس حيث أغلق عند مستوى 10٫19 ريال، وهو ادنى مستوى يحققه السهم في ثلاثة اشهر، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 10٫30 ريال، لذلك نتوقع استمرار الانخفاض الحالي لمستويات قد تصل الى 9٫80 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 10٫50 ريال.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 10.05 ريال وبين مستوى المقاومة هو 10.32 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط