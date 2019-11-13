شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج الدولية (GISS) ينجح في التجاوز -تحليل صباحي- 13-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في اشارة الى تقريرنا الأخير والذي ذكرنا فيه ان السهم يواجه مستوى المقاومة عند 1٫82 ريال، فقد تمكن السهم من تجاوز هذا المستوى، حيث أغلق امس الثلاثاء عند مستوى 1٫85 ريال، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة التالي عند 2 ريال، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 1٫80 ريال.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.83 وبين مستوى المقاومة هو 1.90 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد