شكرا لقرائتكم خبر عن فودافون قطر (VFQS) يعكس اداء ايجابي -تحليل صباحي- 13-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى في ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث أغلق امس الثلاثاء عند مستوى 1٫19 ريال، وذلك بعدما تلقى السهم دعما عند مستوى 1٫16 ريال، وبالتزامن مع انطلاق اشارة شراء على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه للوصول لمستوى المقاومة 1٫27 ريال، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 1٫15 ريال.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.17 وبين مستوى المقاومة هو 1.21 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد