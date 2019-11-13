شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الاول (BKP) يشهد ارتفاع طفيف -تحليل صباحي- 13-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد المؤشر ارتفاعا طفيفا خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث أغلق عند مستوى 6259 نقطة، في ظل تدني كمية التداول مقارنة بمتوسطها الأسبوع، ومازال المؤشر يواجه مستوى المقاومة الحالي عند 6300 نقطة، والذي يجب عليه تجاوزه لمواصلة ارتفاعه لمستوى المقاومة التالي عند 6550 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,251 بينما مستوى المقاومة هو 6,265 نقطة