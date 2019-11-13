شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يخسر مكاسب الأسبوع -تحليل صباحي- 13-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر المؤشر مكاسبه التي حققها خلال الأسبوع الحالي، حيث أغلق امس الثلاثاء منخفضا عند مستوى 10226 نقطة، وهو ادنى مستوى يحققه المؤشر خلال الجلسة، ومازال المؤشر يتأرجح بين مستوى الدعم 10200 ومستوى 10450 نقطة، حتى اختراق احدهم. لذلك نوصي بمراقبة المؤشر عن قرب خلال الايام القادمة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,197 بينما مستوى المقاومة هو 10,285 نقطة