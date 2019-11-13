شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار النيوزيلندي للأعلى له في أسبوع أمام نظيره الأمريكي عقب قرارات المركزي النيوزيلندي وعلى أعتاب شهادة باول وأور والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار النيوزيلندي بقرابة الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى له منذ الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر أمام الدولار الأمريكي عقب قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى بنك نيوزيلندا الاحتياطي والمؤتمر الصحفي لمحافظة أدرين أور والذي سيدلي لاحقاً بشهادته أمام لجنة اختيار التمويل والنفقات في ولينغتون وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس في واشنطون.

في تمام الساعة 03:59 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.96% إلى مستويات 0.6392، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6331، بعد أن حقق الزوج الأعلى له في أسبوع عند 0.6417، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6330.

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هذا وقد تابعنا إقرار صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي النيوزيلندي بالبقاء على أسعار الفائدة للاجتماع الثاني على التوالي عند الأدنى لها على الإطلاق عند 1.00% بخلاف التوقعات التي أشارت لاستأنف خفضها، وذلك مع الكشف عن بيان السياسة النقدية وبيان الفائدة وقبل أن نشهد المؤتمر الصحفي لمحافظ بنك نيوزيلندا الاحتياطي أدرين أور والذي سيدلي لاحقاً بشهادته أمام لجنة اختيار التمويل والنفقات في ولينغتون.

على الصعيد الأخير، يترقب المستثمرين عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 0.3% مقابل الثبات عند الصفر في أيلول/سبتمبر، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 0.2% مقابل 0.1%، في حين قد توضح القراءة السنوية للمؤشر استقرار النمو عند 1.7%، كما قد تعكس القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر استقرار النمو عند 2.4%.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد انطلاق فعليات الشهادة النصف سنوية لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس الأمريكي في واشنطون، حيث من المرتقب أن يدلي بالنصف الأول من شهادته النصف سنوية حيال السياسة أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، وذلك قبل أن نشهد كشف وزارة الخزانة الأمريكية عن قراءة الموازنة الفيدرالية لشهر تشرين الأول/أكتوبر.