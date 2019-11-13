شكرا لقرائتكم خبر عن بنك نيوزيلندا الاحتياطي يثبت أسعار الفائدة للاجتماع الثاني على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أبقى صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي النيوزيلندي على أسعار الفائدة للاجتماع الثاني على التوالي عند الأدنى لها على الإطلاق عند 1.00% خلال اجتماع بنك نيوزيلندا الاحتياطي المنعقد في 13 من تشرين الثاني/نوفمبر، الأمر الذي جاء مخالفاً للتوقعات التي أشارت لاستأنف خفضها، وجاء ذلك مع الكشف عن بيان السياسة النقدية وبيان الفائدة للمركزي النيوزيلندي، وقبل أن نشهد المؤتمر الصحفي لمحافظ المركزي النيوزيلندي أدرين أور والذي سيدلي لاحقاً بشهادته أمام لجنة اختيار التمويل والنفقات في ولينغتون.

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