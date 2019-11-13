شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار نمو أسعار الأجور في استراليا خلال الربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة مؤشر أسعار الأجور للربع الثالث والتي أظهرت استقرار نمو عند 0.5% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السابقة للربع الثاني الماضي والتي عدلت من نمو 0.6%، متوافقة بذلك مع التوقعات، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو عند 2.2% مقابل 2.3% في القراءة السنوية السابقة للربع الثاني، بخلاف التوقعات التي أشارت لاستقرارها عند نفس السبة السابقة.

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