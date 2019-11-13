المؤشر العام للسوق السعودي يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي – 13-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، مستفيداً من الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع تأثره بتركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى القصير وهو نموذج الرأس والكتفين كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وأيضاً مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحقق المؤشر أرباحاً جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 0.74% بما يعادل 58.90 نقطة .
تستمر توقعاتنا الإيجابية المحيطة بالمؤشر خلال تداولاته القادمة ، بشرط ثبات مستوى الدعم 7800.00 ، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 8128.37.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7850.00 ومستوى المقاومة 8128.37 .
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عدد أسهم الشركات الرابحة 95
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عدد أسهم الشركات الخاسرة 77
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عدد أسهم الشركات الثابتة 19
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عدد أسهم الشركات المتداولة 191
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