شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت نجران وسط توقعات إيجابية – تحليل صباحي – 13-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أسمنت نجران (3002) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 0.51% بما يعادل 0.05 ريال ،ويأتي ارتفاع السهم في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، مصحوباً بارتفاع محدود بأحجام التداول ، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية .

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى الدعم 9.60 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 10.18 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.60 ومستوى المقاومة 10.18 .