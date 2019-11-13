كهرباء السعودية يستعيد تعافيه – تحليل صباحي – 13-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم كهرباء السعودية (5110) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، مستفيداً من الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ليحقق السهم أرباحاً في آخر جلساته بلغت نسبتها 0.87% بما يعادل 0.18 ريال ، وكان السهم يحاول تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية بتداولاته السابقة .
لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى الدعم 20.00 ، ليستهدف المقاومة المحورية 21.50 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 20.00 ومستوى المقاومة 21.50 .
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