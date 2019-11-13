شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء السعودية يستعيد تعافيه – تحليل صباحي – 13-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم كهرباء السعودية (5110) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، مستفيداً من الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ليحقق السهم أرباحاً في آخر جلساته بلغت نسبتها 0.87% بما يعادل 0.18 ريال ، وكان السهم يحاول تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية بتداولاته السابقة .

Advertisements

لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى الدعم 20.00 ، ليستهدف المقاومة المحورية 21.50 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 20.00 ومستوى المقاومة 21.50 .